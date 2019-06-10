10 Haziran 2019, Pazartesi
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LİDERLİĞİ HAK EDİYORUZ
Futbolcuların gruptan lider çıkacağına inandığını söyleyen Nihat Özdemir, "Türk halkı, lider olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmeyi hak ediyor, bu gururu hep birlikte yaşayalım. İzlanda'yı da inşallah yeneceğiz, bu ülkeyi hep birlikte sevindireceğiz" diye konuştu. Teknik direktör Şenol Güneş'e övgüde bulunan Nihat Özdemir, "Çok değerli bir hoca ile çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Tebrik ederim hocam" yorumunu yaparken, Güneş'e İzlanda maçı öncesinde de başarı diledi.
"Biz büyük bir aileyiz"
Giriş Tarihi: 10.06.2019
TFF Başkanı Nihat Özdemir, futbolculara teşekkür edip böyle seslendi: “Biz büyük bir aileyiz. Bunu son dünya şampiyonu Fransa’yı yenerek bir kez daha gösterdik. Birlikte başardık. Birlikte olduğumuz sürece başaramayacağımız herhangi iş yok.”
TFF'nin çiçeği burnunda başkanı Nihat Özdemir, Fransa maçını Konya Stadı'nda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte takip etti. Galibiyet sonrası büyük sevinç yaşayan Başkan Özdemir, soyunma odasına inerek teknik heyet ve futbolcuları tek tek tebrik etti. Soyunma odasında coşkuya ortak olan Özdemir, "Biz büyük bir aileyiz. Bunu son dünya şampiyonu Fransa'yı yenerek bir kez daha gösterdik. Birlikte başardık, birlikte olduğumuz müddetçe başaramayacağımız iş yok" ifadelerini kullandı.
LİDERLİĞİ HAK EDİYORUZ
Futbolcuların gruptan lider çıkacağına inandığını söyleyen Nihat Özdemir, "Türk halkı, lider olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmeyi hak ediyor, bu gururu hep birlikte yaşayalım. İzlanda'yı da inşallah yeneceğiz, bu ülkeyi hep birlikte sevindireceğiz" diye konuştu. Teknik direktör Şenol Güneş'e övgüde bulunan Nihat Özdemir, "Çok değerli bir hoca ile çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Tebrik ederim hocam" yorumunu yaparken, Güneş'e İzlanda maçı öncesinde de başarı diledi.
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