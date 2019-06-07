07 Haziran 2019, Cuma

MİLLİ TAKIM

Türkiye'nin konuğu Fransa

Türkiye'nin konuğu Fransa
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 07.06.2019

A Milli Futbol Takımı, (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 3. maçında yarın son şampiyonu ile Konya'da karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Mücadelede, Slovenya Futbol Federasyonundan Damir Skomina düdük çalacak. Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic olacak.

Grupta oynadığı ilk iki maçı kazanan , 'nın ardından averajla ikinci sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip bu karşılaşmayı kazanması halinde liderliğe yükselecek.

Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 16.00'da İzlanda-Arnavutluk ve TSİ 19.00'da Moldova-Andorra maçları da oynanacak.

Ay-yıldızlı ekip, Elemeleri H Grubu'nda 11 Haziran Salı günü de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

Öte yandan milli takımda Ozan Kabak, ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

A Milli Takım, Konya'ya geldi

Aday kadro

Teknik direktör tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (), Gökhan Akkan (), (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), (), Merih Demiral (Sassuolo), Cengiz Umut Meraş (Bursaspor), Emre Taşdemir (Galatasaray), (Fenerbahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Efecan Karaca, Ozan Tufan (Aytemiz Alanyaspor), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)

Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

Fransa'da Türkiye maçı öncesi Kante gelişmesi


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