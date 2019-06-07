07 Haziran 2019, Cuma

MİLLİ TAKIM

Ümitlerin kritik sınavı A Spor’da

Ümitlerin kritik sınavı A Spor’da
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 07.06.2019

, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bugün Arnavutluk'u konuk edecek.

, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bugün Arnavutluk'u konuk edecek. Esenyurt'taki Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak ve A 'dan yayınlanacak. Karşılaşmayı Lüksemburg'lu hakem Alain Durieux yönetecek. Ay-yıldızlı ekibimiz, gruptaki ilk maçında Arnavutluk'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.

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