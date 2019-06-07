07 Haziran 2019, Cuma
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Ümitlerin kritik sınavı A Spor’da
Giriş Tarihi: 07.06.2019
Ümit Milli Takım, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bugün Arnavutluk'u konuk edecek.
Ümit Milli Takım, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bugün Arnavutluk'u konuk edecek. Esenyurt'taki Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak. Karşılaşmayı Lüksemburg'lu hakem Alain Durieux yönetecek. Ay-yıldızlı ekibimiz, gruptaki ilk maçında Arnavutluk'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.
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