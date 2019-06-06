06 Haziran 2019, Perşembe

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım, Konya’ya geldi

A Milli Takım, Konya’ya geldi
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 06.06.2019

A Milli Futbol Takımı, H Grubu'nda ile oynayacağı maç için uçakla ’ya geldi.

H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi saat 21.45'de Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda ile karşılaşacak olan A , hava yoluyla Konya'ya geldi. Ay-yıldızlı oyuncular ve teknik heyet, daha sonra havaalanından otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

Milliler, bugün saat 20.00'de Stadyumu'nda basına kapalı bir antrenman yapacak.

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