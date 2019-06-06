Fransa'da Türkiye maçı öncesi Kante gelişmesi

A Milli Futbol Takımımızın Fransa ile oynayacağı karşılaşma öncesi Fransızları sarsan sakatlık haberi geldi.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımımızın Fransa ile oynayacağı karşılaşma öncesi Fransızlara kötü haber geldi.



Fransa Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, mavililerin yıldız orta saha oyuncusu Ngolo Kante, sakatlığından dolayı mücadelede forma giyemeyecek.



Bolivya maçında sakatlanan Mbappe, bireysel çalışmalarını sürdürdü. Thomas Lemar ise antrenmana katılmadı.



H Grubu'nda ikide iki yapan ve averajla liderlikte yer alan Fransa, 8 Haziran Cumartesi günü Türkiye, 11 Haziran Salı günü ise Andorra ile deplasmanda karşılaşacak.