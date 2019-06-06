07 Haziran 2019, Cuma

MİLLİ TAKIM

Fransa'da Türkiye maçı öncesi Kante gelişmesi

Türkiye maçı öncesi Fransa'ya kötü haber!
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 07.06.2019 Giriş Tarihi: 06.06.2019

A Milli Futbol Takımımızın ile oynayacağı karşılaşma öncesi Fransızları sarsan sakatlık haberi geldi.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımımızın ile oynayacağı karşılaşma öncesi Fransızlara kötü haber geldi.

Fransa Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, mavililerin yıldız orta saha oyuncusu Ngolo Kante, sakatlığından dolayı mücadelede forma giyemeyecek.

Bolivya maçında sakatlanan Mbappe, bireysel çalışmalarını sürdürdü. Thomas Lemar ise antrenmana katılmadı.

H Grubu'nda ikide iki yapan ve averajla liderlikte yer alan Fransa, 8 Haziran Cumartesi günü Türkiye, 11 Haziran Salı günü ise Andorra ile deplasmanda karşılaşacak.

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