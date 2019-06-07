07 Haziran 2019, Cuma

FUTBOL

TFF'den yabancı sınırı açıklaması! 'Gelecek sezon...'

TFF'den yabancı sınırı açıklaması! 'Gelecek sezon...'
FUTBOL
Giriş Tarihi: 07.06.2019

Başkanı , gündeminin ilk sırasında yer alan yabancı sınırı için konuştu.

Başkanı , yabancı sınırı ile ilgili çalışmalar yaptıklarını ancak bu sezon bir değişiklik olmayacağını söyledi.

Özdemir yaptığı açıklamada, "Yabancı sınırı konusunda Kulüpler Birliği ile birlikte bir karar alacağız. Bütün kulüplerimizin verdiği bir kararda buluşacağız. Önümüzdeki sezon için değil ama bundan sonraki sezonlar için uygulayacağımız bir sistem konusunda çalışma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"YABANCI SAYISI SINIRLANDIRILACAK"

Nihat Özdemir, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada yabancı oyuncu sayısının sınırlanacağını söylemiş ve planlanan değişimi dile getirmişti.

Özdemir açıklamasında, "Yabancı sayısını arttırdığım için bir kalitenin geldiğine de ben inanıyorum. Türk oyuncular gerekli sayıda yer bulamıyorlar. Bazı takımlar 11 yabancı ile maçlara çıktı, bu spor kamuoyunu üzdü, yöneticileri üzdü. Bu 11 yabancı ve 11 yabancıyı oynatabilme yetkisi bir süreç içinde sonlanmalıdır. Bunu sadece TFF'nin oturup karar alıp, uygulayacağız demesinin doğru olduğuna da inanmıyorum. Bunun katılımlarla bir süreç içinde gittikçe azaltılması gerektiğine inanıyoruz. Sadece mesela 8 olacak, 2 tribünde olaca, 4 kulübede olacak. Ya da 6 diyeceğiz, 6+2+2 yapacağız mesela" ifadelerini kullanmıştı.

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