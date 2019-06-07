07 Haziran 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

İşte Fransa'nın çekindiği 2 milli yıldız

A Milli Takımımızın Euro 2020 grup maçında Cumartesi günü Fransa ile karşı karşıya geleceği maçtan önce Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps ve kaleci Hugo Lloris basın mensuplarının karşısına geçti. Türkiye maçında tehdit olarak gördüğü oyuncuları açıklayan Deschamps, önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 07.06.2019 19:11
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İşte Fransa'nın çekindiği 2 milli yıldız


Türkiye 8 Haziran Cumartesi günü Fransa ile kritik maçta karşı karşıya gelecek.

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İşte Fransa'nın çekindiği 2 milli yıldız

Konya'da oynanacak maçtan önce rakibimiz Fransa'nın teknik direktörü Deschamps, Hugo Lloris ve Giroud'dan önemli açıklamalar geldi.

İşte açıklamalardan öne çıkan satır başları...

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İşte Fransa'nın çekindiği 2 milli yıldız

Hugo Lloris: Grubu analiz ettiğinizde favori olarak bizi ve Türkiye'yi sayabilirsiniz. Türkiye çok büyük bir futbol geleneği olan bir ülke.

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İşte Fransa'nın çekindiği 2 milli yıldız

Yeni teknik direktörleri var, oyuncuların büyük arzusu olacaktır. Ligin seviyesi de iyi olduklarını gösteriyor. İşi sıkı tutacağız.

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İşte Fransa'nın çekindiği 2 milli yıldız

Kazanan takım grupta 1. sıraya yerleşecek. Bu durum, Türkiye'yi motive edecektir.

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