07 Haziran 2019, Cuma
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İşte Fransa'nın çekindiği 2 milli yıldız
A Milli Takımımızın Euro 2020 grup maçında Cumartesi günü Fransa ile karşı karşıya geleceği maçtan önce Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps ve kaleci Hugo Lloris basın mensuplarının karşısına geçti. Türkiye maçında tehdit olarak gördüğü oyuncuları açıklayan Deschamps, önemli açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 07.06.2019 19:11
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