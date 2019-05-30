MAÇ SONUCU l Türkiye 2 - 1 Yunanistan l ÖZET

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 öncesi Yunanistan ile Antalya'da karşılaştı. Karşılaşmayı Cengiz ve Kenan'ın golleriyle 2-1 kazanan milliler, oyunuyla EURO 2020 öncesi umut verdi.

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Yunanistan ile karşılaştı. Antalya'da oynanan mücadeleyi Millilerimiz, 2-1'lik skorla kazandı.



Maça hızlı başlayan ve Yunanistan kalesinde baskı kuran Millilerimiz, 11. dakikada Cengiz Ünder'in mükemmel golüyle öne geçti. Golden sonra da baskısını sürdüren Milillerimiz, 17. dakikada Cengiz Ünder'in asisti ve Kenan Karaman'ın üç kişinin arasından yaptığı vuruş ile farkı artırdı. Yunanistan'ın tek golünü 90. dakikada Kourbelis attı.



İlk yarıda golden sonra baskısını sürdüren Milli Takımımız, Okay Yokuşlu ile yine gole yaklaştı ancak direğe çarpan top auta gitti.



A Milli Futbol Takımımız, 2 Haziran'da Özbekistan ile de bir hazırlık maçı yaptıktan sonra, EURO2020 elemelerinde 8 Haziran'da Fransa ile Konya'da, 11 Haziran'da İzlanda ile Reykjavik'te karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR...

8. dakikada Cenk Tosun'un ceza sahası dışından sert şutunu kaleci güçlükle çeldi. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

11. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında topla buluşan Cengiz Ünder'in ceza yayı üzerinden sert şutu ağlara gitti. 1-0

17. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topta araya giren Cengiz Ünder pasını altı pas içindeki Kenan Karaman'a bıraktı. Bu futbolcunun dönerek yerden vuruşu kalecinin sağından filelerle buluştu. 2-0

24. dakikada Samaris'in ceza sahası dışından yerden sert şutu kale direğine çarparak auta çıktı.

29. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından sert şutu az farkla üstten auta gitti.

39. dakikada sağ kanattan Yusuf Yazıcı'nın ortasında penaltı noktasına yakın bir yerden Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı çıktı.

40. dakikada defansın hatasında topu kapan Fortounis'in ceza sahası dışından sert şutu az farkla dışarı çıktı.

İkinci yarı başladı.

Mücadelenin 11'leri

Türkiye:Uğurcan, Çağlar, Kaan Ayhan, Nazım Sangare, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Cenk Tosun

Yunanistan: Paschalakis, Valerianos, Siopis, Koulouris, Fortounis, Pelkas, Masouras, Mavrias, Kourbelis, Samaris, Koutris

Maçtan notlar

Hazırlık karşılaşmasında Yunanistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda 3 futbolcu, ilk kez A takım seviyesinde ay-yıldızlı formayı giydi.

Antalya Stadı'nda Yunanistan ile oynanan hazırlık maçına A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Nazım Sangare, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun ve Kenan Karaman'dan oluşan ilk 11'i sahaya sürdü.

A Milli Takım'da kaleci Uğurcan Çakır ile savunma oyuncuları Umut Meraş ve Nazım Sangare, ilk kez ay-yıldızlı formayı terletti.

Karşılaşmada sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Enes Ünal ve Emre Taşdemir'in yanı sıra, Mert Günok, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu ile Ömer Ali Şahiner kadroda yer almadı.

Taraftarlara Türk bayrağı dağıtıldı

Stat dışındaki etkinlik alanlarında ve saha içinde futbolseverlere Türk bayrakları verildi. Yunanistan karşılaşması öncesinde Milli Takım Taraftar Kulübü, çeşitli etkinlikler düzenledi. Antalya Stadı önünde etkinlik alanına kurulan sahnede çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.