A Milli Takım, Yunanistan maçı hazırlıklarını tamamladı
Antalya'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı, Yunanistan'la yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Dorukhan ve Emre Taşdemir de takımla birlikte çalıştı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa, 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takım'ın Antalya kampı sürüyor. Yarın Antalya Stadı'nda Yunanistan'la hazırlık maçı yapacak olan Ay-Yıldızlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamladı. İdman öncesi Güneş, Ay-Yıldızlı ekibi saha ortasında toplayarak kısa bir konuşma yaptı. Koşu ve ısınmayla başlayan antrenmanda A Milliler, top kapma ve pas çalışması yaptı. Neşeli ortamda geçen antrenmana daha önce fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışan Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Dorukhan ve Emre Taşdemir de katıldı.
Antrenmanın ikinci bölümü basına kapalı gerçekleştirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı