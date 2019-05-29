29 Mayıs 2019, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım, Yunanistan maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Takım, Yunanistan maçı hazırlıklarını tamamladı
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 29.05.2019

'da kamp yapan A , 'la yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu, , Dorukhan ve Emre Taşdemir de takımla birlikte çalıştı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da 'da Fransa, 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takım'ın kampı sürüyor. Yarın Antalya Stadı'nda 'la hazırlık maçı yapacak olan Ay-Yıldızlı ekip, yönetiminde son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamladı. İdman öncesi Güneş, Ay-Yıldızlı ekibi saha ortasında toplayarak kısa bir konuşma yaptı. Koşu ve ısınmayla başlayan antrenmanda A Milliler, top kapma ve pas çalışması yaptı. Neşeli ortamda geçen antrenmana daha önce fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışan Emre Belözoğlu, , Dorukhan ve Emre Taşdemir de katıldı.
Antrenmanın ikinci bölümü basına kapalı gerçekleştirildi.

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