31 Mayıs 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Antalya'da milli şölen!
A Milli Futbol Takımımı EURO 2020 öncesi oynanan hazırlık maçında Yunanistan ile karşılaştı. Mücadeleye akın eden Antalyalılar, Antalya Stadyumu'nu kırmızı-beyaza boyadı. İşte maçtan kareler...
Giriş Tarihi: 31.05.2019 00:27
- 1
- 51
- 2
- 51
- 3
- 51
- 4
- 51
- 5
- 51
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı