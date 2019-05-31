31 Mayıs 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Antalya'da milli şölen!

A Milli Futbol Takımımı EURO 2020 öncesi oynanan hazırlık maçında Yunanistan ile karşılaştı. Mücadeleye akın eden Antalyalılar, Antalya Stadyumu'nu kırmızı-beyaza boyadı. İşte maçtan kareler...

Giriş Tarihi: 31.05.2019 00:27
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Antalya'da milli şölen!
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Antalya'da milli şölen!
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Antalya'da milli şölen!
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Antalya'da milli şölen!
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Antalya'da milli şölen!
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