31 Mayıs 2019, Cuma

MİLLİ TAKIM

Angelos Anastasiadis: "Türk Milli Takım'ı bizden daha iyiydi"

Türk Milli Takım'ı bizden daha iyiydi
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 31.05.2019

Teknik Direktörü , maçtan sonra yaptığı açıklamada futbolcularının karşısında çok pozisyon verdiğini belirterek, bunu da yorgunluğa bağladı. Anastasiadis, 'da forma giyen Kostas Mitroğlu'nun uzun bir sakatlıktan çıktığını, yetersiz olduğu için oynatmadığını söyledi.

A Milli Takımı, Antalya Stadı'nda oynadığı hazırlık maçında 'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Yunan teknik adam , bugünkü maçta her iki ülkenin yeni futbolcular denediğine dikkati çekti. Anastasiadis, "Türk 'ı bizden daha iyiydi. Bunun sorumluluğunu ben üstleniyorum. Biz dün dinlenme fırsatı bulamadık. Yoldan geldik. Futbolcularımız maça yorgun ve bitkin çıktı. İkili mücadeleleri kaybettik. Buna rağmen sahada iyi mücadele verdiler. İyi yoldayız. Kritik maçlarda daha iyi olacağımıza inanıyorum. Benim bugün gördüğüm Türkiye iyi ekip, iyi takım, iyi bir antrenöre sahip. EURO 2020 yolunda elemeleri geçip gruplara kalacaktır" dedi.

Türkiye'den hangi futbolcuları beğendiği ve Türkiye'nin ile İzlanda maçlarındaki şansının sorulması üzerine Anastasiadis şunları söyledi:

"Ben hiçbir zaman futbolcuları ayırmıyorum. Takım olarak bakıyorum. O yüzden size futbolcu söyleyemeyeceğim. Türkiye iyi takım. Fransa karşısında kendilerine başarılar diliyorum. İyi bir sonuç alacaklarına inanıyorum. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu ile Takımı'na çok teşekkür ediyorum. Bizi iyi ağırladılar. Biz de Yunanistan'da aynı misafirperverliği göstermek istiyoruz."

Galatasaraylı Kostas Mitroğlu'nun neden oynatılmadığı sorusuna ise Anastasiadis, "Uzun bir sakatlık dönemi geçirdi. Yetersizdi. Sakatlığı düzeldiği zaman hem 'a hem de Yunanistan Milli Takım'a faydası olacaktır" diye cevap verdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Millilerden sağlam prova! Millilerden sağlam prova!
Güneş kadroyu belirledi! İşte Millilerimizin Yunanistan 11'i! Güneş kadroyu belirledi! İşte Millilerimizin Yunanistan 11'i!
Şenol Güneş: Amacımız Fransa'yı yenmek Şenol Güneş: Amacımız Fransa'yı yenmek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör