15 Mart 2019, Cuma

MİLLİ TAKIM

Şenol Güneş 7 ismi ilk kez çağırdı

Şenol Güneş 7 ismi ilk kez çağırdı
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 15.03.2019

A 'ın Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü 'in kadroya dahil ettiği 7 isim ilk kez milli heyecan yaşayacak.

A 'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta 'de Moldova ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Kadroda ilk defa milli heyecanı yaşayacak 7 isim bulunuyor. Teknik Direktör , 'dan 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak ile siyah-beyazlıların genç isimleri Güven Yalçın ve Dorukhan Toköz'ün yanı sıra Emre Kılınç, Efecan Karaca, Uğurcan Çakır, Muhammed Şengezer'i de kadroya dahil etti. Söz konusu isimler, Şenol Güneş'in şans vermesi halinde ay-yıldızlı formayı ilk kez giymiş olacak.

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU AÇIKLANDI!

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