17 Mart 2019, Pazar

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı yarın topbaşı yapıyor

A Milliler yarın topbaşı yapıyor
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 17.03.2019

Teknik Direktör yönetimindeki A , 'nde karşılaşacağı Arnavutluk ve Moldova maçları öncesi yarın Riva’da topbaşı yapacak.

A , 'nde 22 Mart'ta Arnavutluk ve 25 Mart'ta Moldova ile oymayacağı maçlar öncesinde yarı topbaşı yapacak. Ay-yıldızlılar, 'dan sonra tarafından göreve getirilen ve Teknik Direktör önderliğinde ilk çalışmasını yarın saat 18.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacak. Antrenman öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş, saat 14.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

Tiran'a yolculuk perşembe günü

Milliler, 21 Mart'ta deplasmanda karşılaşacağı Arnavutluk maçı için perşembe günü Tiran'a gidecek, daha sonra kara yoluyla maçın oynanacağı İşkodra kentine geçecek. Güneş, aynı gün bir milli futbolcu ile birlikte Loro Boriçi Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Arnavutluk ile Türkiye arasında 22 Mart'ta oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Ay-yıldızlılar, 'de Moldova'yı konuk edeceği gruptaki ikinci maç için 23 Mart'ta İşkodra'dan Eskişehir'e geçecek.

Arnavutluk ve Moldova maçları öncesi Şenol Güneş tarafından açıklanan A kadrosu şu şekilde:

KALECİLER: (), Muhammed Şengezer (Bursaspor), Uğurcan Çakır (), (Royal Antwerp)

DEFANS: (), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Ozan Kabak (Stuttgart), (Fenerbahçe), Emre Taşdemir (Galatasaray)

ORTA SAHA: Deniz Türüç (İM. Kayserispor), Efecan Karaca (A.Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (M. Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Emre Kılınç (DG Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

FORVET: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton)

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