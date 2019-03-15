15 Mart 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!

EURO 2020 elemelerinde oynanacak Arnavutluk ve Moldova maçları öncesi Türkiye A Milli Takımı'mızın kadrosu açıklandı. Teknik direktör Şenol Güneş'in oluşturduğu kadro şu şekilde;

Giriş Tarihi: 15.03.2019 14:09 Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 14:44
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A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!

Mert Günok

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A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!

Muhammed Şengezer

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A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!

Uğurcan Çakır

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A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!

Sinan Bolat

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A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!

Gökhan Gönül

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