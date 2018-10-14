    15 Ekim 2018, Pazartesi

    MİLLİ TAKIM

    İsveç basınından Rusya-Türkiye maçı yorumu: Kabus!

    Rusya-Türkiye maçına İsveç yorumu: Kabus!
    MİLLİ TAKIM
    Giriş Tarihi: 14.10.2018

    'nin Uluslar Ligi'nde 'ya 2-0 yenilmesi, aynı gruptaki 'in basınında da geniş yer aldı.

    'nin Uluslar Ligi'nde 'ya 2-0 yenilmesi, aynı gruptaki 'in basınında da geniş yer aldı.
    A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki 3. maçında deplasmanda Rusya'ya 2-0 yenilmesi, İsveç basınında geniş yer buldu.

    "Skor, İsveç için kabus"

    Ülkenin önde gelen gazetesi Expressen, "Skor, İsveç için kabus" başlığını atarken, Türkiye'nin İsveç'e yenilmesinin ardından İsveç'in liderlik şansının zora girdiği belirtildi.

    "Ruslar Uluslar Ligi'ni garantiye aldı" başlığını kullanan Aftonbladet gazetesi, sonucun İsveç'e de yaramadığının altını çizdi.

    "'nin futbolcusu galibiyeti hazırladı"

    İsveç devlet televizyonu SVT'nin internet sayfasında ise karşılaşmayla ilgili "Fenerbahçe'nin futbolcusu galibiyeti hazırladı" ifadesi kullanıldı.

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