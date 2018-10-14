UEFA Uluslar Liginde toplu sonuçlar

UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü hafta 7 maçla başladı.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun dördüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 karşılaşma oynandı.

A Ligi'nde kalmak için önem taşıyan maçta Polonya, İtalya'yı ağırladı. İtalya, Biraghi'nin 90+2'nci dakikadaki golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Böylece üç karşılaşma sonunda bir puanda kalan Polonya, B Ligi'ne düştü.

Uluslar Ligi'nin dördüncü haftasına, yarın yapılacak 7 maçla devam edilecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

- A Ligi

3. Grup: Polonya-İtalya: 0-1

- B Ligi

2. Grup: Rusya-Türkiye: 2-0

- C Ligi

1. Grup: İsrail-Arnavutluk: 2-0

4. Grup: Romanya-Sırbistan: 0-0

Litvanya-Karadağ: 1-4

- D Ligi

3. Grup: Azerbaycan-Malta: 1-1

Faroe Adaları-Kosova: 1-1