    15 Ekim 2018, Pazartesi

    MİLLİ TAKIM

    UEFA Uluslar Ligi'nde toplu sonuçlar

    UEFA Uluslar Liginde toplu sonuçlar
    MİLLİ TAKIM
    Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 Giriş Tarihi: 15.10.2018

    Uluslar Ligi'nde dördüncü hafta 7 maçla başladı.

    'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun dördüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 karşılaşma oynandı.

    A Ligi'nde kalmak için önem taşıyan maçta Polonya, İtalya'yı ağırladı. İtalya, Biraghi'nin 90+2'nci dakikadaki golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

    Böylece üç karşılaşma sonunda bir puanda kalan Polonya, B Ligi'ne düştü.

    Uluslar Ligi'nin dördüncü haftasına, yarın yapılacak 7 maçla devam edilecek.

    Alınan sonuçlar şöyle:

    - A Ligi

    3. Grup: Polonya-İtalya: 0-1

    - B Ligi

    2. Grup: Rusya-Türkiye: 2-0

    - C Ligi

    1. Grup: İsrail-Arnavutluk: 2-0

    4. Grup: Romanya-Sırbistan: 0-0

    Litvanya-Karadağ: 1-4

    - D Ligi

    3. Grup: Azerbaycan-Malta: 1-1

    Faroe Adaları-Kosova: 1-1

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