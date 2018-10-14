    15 Ekim 2018, Pazartesi

    MİLLİ TAKIM

    Lucescu: "Oyuncularım kendi takımlarında 90 dakika oynamalı"

    Oyuncularım kendi takımlarında oynamalı
    MİLLİ TAKIM
    Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 Giriş Tarihi: 14.10.2018

    A Milli Takımımızın teknik direktörü Mircea , Rusya maçı sonrasında konuştu.

    A Milli Takımımızın teknik direktörü Mircea , Rusya'ya 2-0 mağlup olduğumuz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    Lucescu, iyi oynamalarına rağmen yenildiklerini söylerken, "Rusya daha güçlüydü, bu gerçek. Bildiğimiz futbolu oynadılar. Rusya beklediğimiz futbolu oynadı, biliyorduk böyle olacağını. Duran toplar, kontra ataklar, bunu biliyorduk. Beklemediğimiz bir anda kontra ataktan golü yedik. Topla oynamada %60'a %40 öndeyiz ama golleri biz yedik. İlk golde inanılmaz bir hatadan faydalandılar. Zannediyorum daha fazla pozisyon da olmadı. Daha net bir pozisyon hatırlamıyorum, ofsayt pozisyonları falan vardı" dedi.

    "KENDİ TAKIMLARINDA 90 DAKİKA OYNAMALILAR"

    Oyuncuların kendi takımlarında daha çok oynaması gerektiğini vurgulayan deneyimli hoca, "Rusya'da 2 yıl boyunca aynı ekip oynadı, daha tecrübeliler. Bütün oyuncular kendi takımlarında da ilk 11 oynayan oyuncular. Mehmet Topal ve Emre Akbaba gibi iki önemli oyuncumuz sakattı. Topal orta sahada bize yardım eden, Akbaba da boşluklara kaçan bir oyuncumuzdu. Şimdiki hedefim, oyuncularımı kendi takımlarında 90'ar dakika oynama seviyesinde oynatabilmek. Görüyoruz ki, Rusya'nın tüm oyuncuları bizimkilerden fazla koşuyor" diye konuştu.

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