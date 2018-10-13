    13 Ekim 2018, Cumartesi

    MİLLİ TAKIM

    A Milli Futbol Takımı, Rusya maçının hazırlıklarını tamamladı

    A Milliler Rusya hazırlıklarını tamamladı
    MİLLİ TAKIM
    Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 Giriş Tarihi: 13.10.2018

    , Uluslar Ligi'nde karşılaşacağı maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Teknik direktör yönetiminde Adler Antrenman Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alan oyunları ve çift kaleli taktik çalışma ile devam etti. Sonrasında gerçekleştirilen şut çalışması ile antrenman sona erdi. Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst de takip etti.

    Türkiye yarın akşam TSİ 19:00'da Uluslar Ligi B ligi 2'nci Grup mücadelesinde ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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