    14 Ekim 2018, Pazar

    MİLLİ TAKIM

    Neustadter: İlk golümü attığım için mutluyum

    Neustadter: İlk golümü attığım için mutluyum
    MİLLİ TAKIM
    Giriş Tarihi: 14.10.2018

    'da A Milli Takımımıza karşı ağları sarsan , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

    'nın A Milli Takımımızı 2-0 mağlup ettiği mücadelede ilk golü atan 'nin stoperi , karşılaşma sonrasında konuştu.

    Attığı gol için duyguları sorulan Neustadter, " olduğum sürece elimden gelen her şeyi yapacağım. Benim gol atmam önemli değil, gol atmış olmamız önemli. İlk golümü atmış olduğum için mutluyum" dedi.

    'de süre verilmesi gerektiğini vurgulayan Rus milli oyuncu, "Türk Milli Takımı genç bir takım. Çok kaliteli oyuncular var. Hasan Ali, gibi kaliteli oyuncular var. Biraz zamana ihtiyaç var, zamanla daha iyi olunacaktır" ifadelerini kullandı.

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