    13 Ekim 2018, Cumartesi

    MİLLİ TAKIM

    Cherchesov: 'Türkiye'yi iyi biliyoruz'

    Cherchesov: Türkiyeyi iyi biliyoruz
    MİLLİ TAKIM
    Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 Giriş Tarihi: 13.10.2018

    Rusya Milli Futbol Takımı Stanislav Cherchesov, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın karşılaşacakları Türk 'nın nasıl oynadığını iyi bildiklerini söyledi.

    UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yarın Türkiye ile karşılaşacak Rusya'nın Cherchesov, Yug-Sport Kompleksi'nde takımın antrenmanı sonrasında defans oyuncusu Georgiy Dzhikiya ile basın toplantısı düzenledi.

    Cherchesov, Türkiye 'na ilişkin, "Teknik direktör 'nun takımını nasıl hazırladığını, onların nasıl oynadıklarını çok iyi biliyoruz." ifadesini kullandı.

    Bu yıl Türkiye ile iki maç yaptıklarını hatırlatan Cherchesov, ay-yıldızlı ekibin İsveç maçını da izlediklerini belirterek, "Türk takımında hiçbir şey değişmiyor. Bazen nüansları bulunan oyuncu değişikliği yapılıyor. Güçlü yönlerini bilen teknik bir takım. Ancak olağanüstü bir şey görmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

    Lokomotiv Moskova'da forma giyen kaleci Marinato Guilherme'ye maçta görev vereceğini bildiren Cherchesov, diğer mevkilerde görev yapacak isimleri henüz tam olarak belirlemediğini ifade etti. Cherchesov, antrenörler ve sağlık personelinin tavsiyeleri doğrultusunda kadroda değişiklikler yapabileceklerini kaydetti.

    Cherchesov, Artem Dzyuba'nın Türkiye maçında oynayıp oynamayacağıyla ilgili soruya, "Dzyuba bacağındaki sorun yüzünden cuma günü antrenman yapamadı. Bugün antrenmana başından sonuna kadar katıldı. Doktorlarla görüşüyoruz. Ona göre karar vereceğiz. Umarım, yarın takıma katılır." cevabını verdi.

    Defans oyuncusu Georgiy Dzhikiya ise Türk Milli Takımı'nın karşısına galibiyet için çıkacaklarını belirtti. Rus futbolcu, "Kendimi iyi hissediyorum. Sahaya çıkmalı ve kazanmalıyız. En önemlisi bu. Bu düşüncelerle maça gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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