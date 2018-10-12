12 Ekim 2018, Cuma
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Rusya - Türkiye maçını Pawel Raczkowski yönetecek
Giriş Tarihi: 12.10.2018
A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta deplasmanda Rusya ile oynayacağı karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawe Raczkowski yönetecek.
Soçi kentindeki Fisht Olympic Stadyumu'nda pazar günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Raczkowski'nin yardımcılığını Michal Obukowicz ve Radosaw Siejka yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Marcin Boniek olacak. Mücadelede Tomasz Kwiatkowski ve Jaroslaw Przybyl de ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.
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