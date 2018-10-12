    12 Ekim 2018, Cuma

    MİLLİ TAKIM

    Rusya - Türkiye maçını Pawel Raczkowski yönetecek

    Rusya - Türkiye maçını Pawel Raczkowski yönetecek
    MİLLİ TAKIM
    Giriş Tarihi: 12.10.2018

    A Milli Takımı'nın, Uluslar B Ligi 2. Grup'ta deplasmanda ile oynayacağı karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawe Raczkowski yönetecek.

    Soçi kentindeki Fisht Olympic Stadyumu'nda pazar günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Raczkowski'nin yardımcılığını Michal Obukowicz ve Radosaw Siejka yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Marcin Boniek olacak. Mücadelede Tomasz Kwiatkowski ve Jaroslaw Przybyl de ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.

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