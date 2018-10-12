    12 Ekim 2018, Cuma

    MİLLİ TAKIM

    İrfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldı

    İrfan Can aday kadrodan çıkarıldı
    MİLLİ TAKIM
    Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 Giriş Tarihi: 12.10.2018

    , sakatlığı nedeniyle A 'ın Uluslar Ligi'nde 14 Ekim Pazar günü ile oynayacağı maçın sundan çıkarıldı.

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

    ", sakatlığı nedeniyle A 'ın Uluslar Ligi'nde 14 Ekim Pazar günü ile oynayacağı maçın sundan çıkarıldı.

    Futbolcunun sol bacak arka adalesindeki sakatlığın Rusya karşılaşmasına kadar tamamen iyileşmeyeceği tespit edildiğinden, A Milli Takım heyeti, İrfan Can'ın tedavisini kulübünde devam etmesini uygun gördü."
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