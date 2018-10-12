    12 Ekim 2018, Cuma

    MİLLİ TAKIM

    A Milli Futbol Takımı, Rusya maçı hazırlıklarına başladı

    Milliler, Rusya maçı hazırlıklarına başladı
    MİLLİ TAKIM
    Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 Giriş Tarihi: 12.10.2018

    A , Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 14 Ekim Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    açıklamasına göre 'deki Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ile oynanan özel müsabakada 60 dakika ve üzerinde süre alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

    Ay-yıldızlı takımda sakatlığı süren İrfan Can Kahveci, takımdan ayrı çalıştı.

    A , akşam saatlerinde 'dan uçakla 'nın Soçi kentine gidecek. Rusya-Türkiye maçı Soçi'deki Fisht Olimpiyat Stadı'nda pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

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