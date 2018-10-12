A Milli Futbol Takımı, Rusya maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 14 Ekim Pazar günü deplasmanda Rusya ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Rize'deki Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Bosna Hersek ile oynanan özel müsabakada 60 dakika ve üzerinde süre alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Ay-yıldızlı takımda sakatlığı süren İrfan Can Kahveci, takımdan ayrı çalıştı.

A Milli Takım, akşam saatlerinde Trabzon'dan uçakla Rusya'nın Soçi kentine gidecek. Rusya-Türkiye maçı Soçi'deki Fisht Olimpiyat Stadı'nda pazar günü saat 19.00'da başlayacak.