    12 Ekim 2018, Cuma

    MİLLİ TAKIM

    TFF'den Rizeli futbolseverlere teşekkür

    TFFden Rizeli futbolseverlere teşekkür
    MİLLİ TAKIM
    Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 Giriş Tarihi: 12.10.2018

    (), A Milli Futbol Takımı'nın dün ile 'de oynadığı özel maçta ay-yıldızlı ekibe destek olan taraftarlara teşekkür etti.

    'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

    "A , ile oynadığı özel müsabakada Yeni Şehir Stadı'nı dolduran ve coşkusuyla müsabakaya ayrı bir renk katan tüm futbolseverlere teşekkür ederiz. İlk kez A Milli Takım'ın maçına ev sahipliği yapan Rize şehrimiz ve halkı, ay-yıldızlıların tüm güçleriyle yanında olurken milli takım taraftarlığının en güzel örneklerinden birisini sergiledi. Milli heyecanı paylaşıp A Milli Takımımıza mükemmel şekilde ev sahipliği yapan tüm Rize halkına şükranlarımızı sunar; başta Rize Valiliği ve Rize İl Emniyet Müdürlüğü olmak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile Kulübüne misafirperverlikleri ve destekleri için teşekkür ederiz."

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