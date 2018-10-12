TFFden Rizeli futbolseverlere teşekkür

TFF'den Rizeli futbolseverlere teşekkür
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın dün Bosna Hersek ile Rize'de oynadığı özel maçta ay-yıldızlı ekibe destek olan taraftarlara teşekkür etti.
TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"A Milli Takımımızın, Bosna Hersek ile oynadığı özel müsabakada Rize Yeni Şehir Stadı'nı dolduran ve coşkusuyla müsabakaya ayrı bir renk katan tüm futbolseverlere teşekkür ederiz. İlk kez A Milli Takım'ın maçına ev sahipliği yapan Rize şehrimiz ve halkı, ay-yıldızlıların tüm güçleriyle yanında olurken milli takım taraftarlığının en güzel örneklerinden birisini sergiledi. Milli heyecanı paylaşıp A Milli Takımımıza mükemmel şekilde ev sahipliği yapan tüm Rize halkına şükranlarımızı sunar; başta Rize Valiliği ve Rize İl Emniyet Müdürlüğü olmak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile Çaykur Rizespor Kulübüne misafirperverlikleri ve destekleri için teşekkür ederiz."
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