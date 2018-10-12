    12 Ekim 2018, Cuma

    MİLLİ TAKIM

    A Milli Futbol Takımı, Rusya'da

    A Milli Futbol Takımı, Rusyada
    MİLLİ TAKIM
    Giriş Tarihi: 12.10.2018

    A , Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maç için bu ülkeye geldi.

    Ay-yıldızlı kafile, 'dan hareket eden özel uçakla 'nın Soçi kentindeki Adler Havalimanı'na ulaştı.

    Kafileyi Türkiye'nin Novorossisk Başkonsolosu Yunus Emre Özigci karşıladı. Rus emniyet yetkilileri, için havalimanında özel güvenlik önlemleri aldı. Milliler, havalimanından kamp yapacağı otele geçti.

    A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, maçın oynanacağı Fişt Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 18.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, basın toplantısının ardından saat 19.00'da statta antrenman yapacak.

    Rusya-Türkiye maçı, Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

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