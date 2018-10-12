A Milli Futbol Takımı, Rusyada

A Milli Futbol Takımı, Rusya'da
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 14 Ekim Pazar günü deplasmanda Rusya ile yapacağı maç için bu ülkeye geldi.
Ay-yıldızlı kafile, Trabzon'dan hareket eden özel uçakla Rusya'nın Soçi kentindeki Adler Havalimanı'na ulaştı.
Kafileyi Türkiye'nin Novorossisk Başkonsolosu Yunus Emre Özigci karşıladı. Rus emniyet yetkilileri, milli takım için havalimanında özel güvenlik önlemleri aldı. Milliler, havalimanından kamp yapacağı otele geçti.
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, maçın oynanacağı Fişt Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 18.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, basın toplantısının ardından saat 19.00'da statta antrenman yapacak.
Rusya-Türkiye maçı, 14 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
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