UEFA Uluslar Ligi heyecanı başlıyor
UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı, yarın oynanacak grup maçlarıyla başlayacak.
Turnuvanın üçüncü haftasında, 4 ligde 23 karşılaşma yapılacak. Bu karşılaşmalar, yarın, 12 ve 13 Eylül'de oynanacak.
Üçüncü haftada maça çıkmayacak B Ligi 2. Grup'ta yer alan Türkiye ise ara vermeden devam edecek dördüncü hafta müsabakasında 14 Ekim Pazar günü Rusya ile deplasmanda karşılaşacak.
FIFA kokartlı Türk hakemlerden Ali Palabıyık ise D Ligi 2. Grup'ta 12 Ekim Cuma günü Belarus ile Lüksemburg arasında oynanacak üçüncü hafta mücadelesini yönetecek.
UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta programı şöyle:
11 Ekim Perşembe:
A Ligi
3. Grup: Polonya-Portekiz (TSİ 21.45)
B Ligi
2. Grup: Rusya-İsveç (TSİ 22.45)
C Ligi
1. Grup: İsrail-İskoçya (21.45)
4. Grup: Karadağ-Sırbistan (21.45)
Litvanya-Romanya (21.45)
D Ligi
3. Grup: Faroe Adaları-Azerbaycan (21.45)
Kosova-Malta (21.45)
12 Ekim Cuma:
A Ligi
2. Grup: Belçika-İsviçre (21.45)
4. Grup: Hırvatistan-İngiltere (21.45)
B Ligi
3. Grup: Avusturya-Kuzey İrlanda (21.45)
C Ligi
2. Grup: Estonya-Finlandiya (21.45)
Yunanistan-Macaristan (21.45)
D Ligi
2. Grup: Moldova-San Marino (21.45)
Belarus-Lüksemburg (21.45)
13 Ekim Cumartesi:
A Ligi
1. Grup: Hollanda-Almanya (21.45)
B Ligi
1. Grup: Slovakya-Çekya (16.00)
4. Grup: İrlanda Cumhuriyeti-Danimarka (21.45)
C Ligi
3. Grup: Norveç-Slovenya (19.00)
Bulgaristan-Kıbrıs Rum Kesimi (21.45)
D Ligi
1 Grup: Letonya-Kazakistan (19.00)
Gürcistan-Andorra (19.00)
4. Grup: Ermenistan-Cebelitarık (19.00)
Makedonya-Lihtenştayn (21.45)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!