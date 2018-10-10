Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Trabzonda

10 Ekim 2018, Çarşamba
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Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Trabzon'da
Giriş Tarihi: 10.10.2018
Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı, yarın Türkiye ile yapacağı hazırlık maçı için Trabzon'a geldi.
Saraybosna'dan uçakla Trabzon'a gelen Bosna Hersek kafilesi, havalimanından kara yoluyla maçın oynanacağı Rize'ye hareket etti.
Türkiye ile Bosna Hersek arasında Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.
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