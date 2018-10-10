    10 Ekim 2018, Çarşamba

    MİLLİ TAKIM

    Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Trabzon'da

    Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Trabzonda
    MİLLİ TAKIM
    Giriş Tarihi: 10.10.2018

    A , yarın ile yapacağı hazırlık maçı için 'a geldi.

    Saraybosna'dan uçakla 'a gelen kafilesi, havalimanından kara yoluyla maçın oynanacağı 'ye hareket etti.

    ile Bosna Hersek arasında Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.



    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    MİLLİ TAKIM HABERLERİ
    UEFA Uluslar Ligi heyecanı başlıyor UEFA Uluslar Ligi heyecanı başlıyor
    A Milli Takım Trabzon’da A Milli Takım Trabzon’da
    Yeni zaferlere hazır olun "Yeni zaferlere hazır olun"
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör