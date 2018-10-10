    10 Ekim 2018, Çarşamba

    MİLLİ TAKIM

    A Milli Takım Trabzon’da

    A Milli Takım Trabzon’da
    MİLLİ TAKIM
    Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 Giriş Tarihi: 10.10.2018

    A Milli Futbol Takımı, yarın 'de Bosna-Hersek ile oynayacağı özel maç için 'a geldi. Kafile, buradan da karayoluyla Rize'ye geçti.

    Saat saat 11.20 sıralarında Havalimanı VIP bölümünden çıkış yapan Milliler, kendilerini bekleyen otobüsle 'ye hareket etti. Yarın saat 20.30'da oynanacak maç öncesi bugün 20.15'te Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda son çalışmasını yapacak olan A 'da, antrenman öncesi saat 19.45'te teknik direktör ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

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