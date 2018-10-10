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A Milli Takım Trabzon’da
Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 Giriş Tarihi: 10.10.2018
Türkiye A Milli Futbol Takımı, yarın Rize'de Bosna-Hersek ile oynayacağı özel maç için Trabzon'a geldi. Kafile, buradan da karayoluyla Rize'ye geçti.
Saat saat 11.20 sıralarında Trabzon Havalimanı VIP bölümünden çıkış yapan Milliler, kendilerini bekleyen otobüsle Rize'ye hareket etti. Yarın saat 20.30'da oynanacak maç öncesi bugün 20.15'te Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda son çalışmasını yapacak olan A Milli Takım'da, antrenman öncesi saat 19.45'te teknik direktör Mircea Lucescu ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.
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