    07 Ekim 2018, Pazar

    MİLLİ TAKIM

    A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu toplanıyor

    A Milli Takım aday kadrosu toplanıyor
    MİLLİ TAKIM
    Giriş Tarihi: 07.10.2018

    A 'nın sunda yer alan oyuncular, Perşembe günü 'de ile oynayacağı özel maç ve Pazar günü ile deplasmanda yapacağı Uluslar Ligi karşılaşması için yarın 'da toplanacak.

    Riva'daki TFF Hasan Doğan lar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 12.00'de toplanacak ay-yıldızlılar, iki gün boyunca hazırlıklarını burada sürdürecek.

    maçı için 10 Ekim Çarşamba günü 'ye geçecek milliler, mücadele öncesindeki son çalışmasını da aynı gün saat 20.15'te karşılaşmanın oynanacağı Rize Yeni Şehir Stadı'nda yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun basın toplantısı idman öncesi saat 19.45'te başlayacak. Türkiye-Bosna Hersek özel maçı, Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak.

    A Milli Takım, ile deplasmanda oynayacağı Uluslar Ligi karşılaşması için 12 Ekim Cuma günü Rize'den Soçi kentine seyahat edecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, maçın oynanacağı Fisht Olimpiyat Stadı'nda cumartesi günü saat 18.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, basın toplantısının ardından saat 19.00'da statta antrenman yapacak. Rusya-Türkiye maçı, Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

    A Milli Takım kafilesi, Rusya maçının ardından 'a dönecek.

    Aday kadro

    Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen 26 kişilik da şu isimler bulunuyor:

    Kaleci: Gökhan Akkan (), (), (Royal Antwerp)

    Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Şener Özbayraklı, (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mert Müldür (Rapid Wien), Serdar Aziz, Ömer Bayram (Galatasaray)

    Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Berkay Özcan (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)

    Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)



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