Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası: Türkiye 0-3 İtalya
FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu’ndaki dördüncü maçında İtalya'ya 19-25, 21-25 ve 12-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu ve dördüncü karşılaşmasında ikinci yenilgisini aldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda İtalya karşısında mücadeleye Cansu, Eda, Zehra, Şeyma, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı. Filenin Sultanları, Japonya'nın Sapporo kentindeki Hokkaido Prefectural Sports Center'da oynanan mücadelede rakibine 19-25, 21-25, 12-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Milliler, Dünya Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında ikinci mağlubiyetini aldı.
Salon: Hokkaido Prefectural Sports Center
Hakemler: Evgeny Makshanov xx (Rusya), Patricia Rolf xx (A.B.D.)
Türkiye: Cansu x, Eda x, Zehra x, Şeyma x, Meliha x, Meryem x, Simge (L) x, (Çağla x, Gizem (L) x, Hande x, Derya x, Ebrar x)
İtalya: Egonu xx, Sylla xx, Bosetti xx, Danesi xx, Chirichella xx, Malinov xx, De Gennaro (L) xx, (Cambi xx, Parrocchiale xx)
Setler: 19-25, 21-25, 12-25
Süre: 1 saat 11 dakika (25, 26, 20)
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