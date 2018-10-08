    08 Ekim 2018, Pazartesi

    MİLLİ TAKIM

    Mehmet Topal aday kadrosundan çıkartıldı

    Milli yıldız A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı
    MİLLİ TAKIM
    Giriş Tarihi: 08.10.2018

    , kasık fıtığı nediyle A kadrosundan çıkartıldı.

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