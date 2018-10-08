08 Ekim 2018, Pazartesi
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Mehmet Topal aday kadrosundan çıkartıldı
Giriş Tarihi: 08.10.2018
Mehmet Topal, kasık fıtığı nediyle A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı.
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