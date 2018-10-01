    01 Ekim 2018, Pazartesi

    MİLLİ TAKIM

    Rusya-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı

    Rusya-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı
    MİLLİ TAKIM
    Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 Giriş Tarihi: 01.10.2018

    A Milli Futbol Takımı'nın 14 Ekim Pazar günü ile deplasmanda yapacağı Uluslar Ligi maçının biletleri satışa çıktı.

    yapılan açıklamada, Soçi kentindeki Fisht Olimpiyat Stadı'nda TSİ 19.00'da oynanacak karşılaşmanın misafir takım tribünü öncelikli bilet satışının, milli takım taraftar kulübü kırmızı üyeleri için başladığı bildirildi.

    üzerinden sadece "taraftarkulubu.tff.org" sitesinden satışı gerçekleştirilen misafir takım tribünü bilet fiyatının 50 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

    Açıklamada, taraftar kulübü kırmızı üyelerinin öncelikli bilet satın alma hakkının 2 gün süreceği ifade edildi.

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