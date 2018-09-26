Şanlıurfaspor – Yomraspor: 0-1
Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü Tur'unda TFF 1'inci Lig takımlarından Şanlıurfaspor sahasında konuk ettiği Yomraspor’a 0-1 mağlup oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Turunda A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede Yomraspor, Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup ederek 4. Tura yükseldi.
50'inci dakikada Erhan'nın sağ taraftan kale önüne ortasıyla buluşan Yaşar'ın sert şutu ağlarla buluştu: 0-1.
HAKEMLER: Efe Tanrıverdi (xxx), Musa Murat Emre (xxx), Sefa Özcan (xxx)
ŞANLIURFASPOR: Yasin (xxx) - Harun (xxx), Oğuzhan (xxx), Mehmet Albayrak (xx) (Dk. 55 Can x), İbrahim Şirin (xx) (Dk. 54 Halil İbrahim Tuna x), Mehmet Taşcı (xxx), Ömer (xx) (Dk. 70 Benhur x), Deniz (xxx), Feridun (xxx), Halil (xxx), Selim (xxx)
YOMRASPOR: Furkan (xxx) - Yaşar (xxx) (Dk. 89 Uğur x), Erhan (xxx), Sinan (xxx), Yasin (xxx), Zafer (xx) (Dk. 89 Hüseyin x), Şenol (xxx), Hamit (xxx), Necati (x) (Dk. 82 Mehmet Can Köse x), Muhammet (xxx), Adem (xxx)
Golü izlemek için tıklayın: Şanlıurfaspor 0-1 Yomraspor Dk. 50 Yaşar
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