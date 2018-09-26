    26 Eylül 2018, Çarşamba

    MİLLİ TAKIM

    Şanlıurfaspor – Yomraspor: 0-1

    Şanlıurfasporu deviren Yomraspor 4. Turda
    MİLLİ TAKIM
    Giriş Tarihi: 26.09.2018

    3’üncü Tur'unda 1'inci Lig takımlarından sahasında konuk ettiği ’a 0-1 mağlup oldu.

    3. Turunda A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede , 'u 1-0 mağlup ederek 4. Tura yükseldi.

    50'inci dakikada Erhan'nın sağ taraftan kale önüne ortasıyla buluşan Yaşar'ın sert şutu ağlarla buluştu: 0-1.

    HAKEMLER: Efe Tanrıverdi (xxx), Musa Murat Emre (xxx), Sefa Özcan (xxx)

    ŞANLIURFASPOR: Yasin (xxx) - Harun (xxx), Oğuzhan (xxx), Mehmet Albayrak (xx) (Dk. 55 Can x), İbrahim Şirin (xx) (Dk. 54 Halil İbrahim Tuna x), Mehmet Taşcı (xxx), Ömer (xx) (Dk. 70 Benhur x), Deniz (xxx), Feridun (xxx), Halil (xxx), Selim (xxx)

    YOMRASPOR: Furkan (xxx) - Yaşar (xxx) (Dk. 89 Uğur x), Erhan (xxx), Sinan (xxx), Yasin (xxx), Zafer (xx) (Dk. 89 Hüseyin x), Şenol (xxx), Hamit (xxx), Necati (x) (Dk. 82 Mehmet Can Köse x), Muhammet (xxx), Adem (xxx)

    Golü izlemek için tıklayın: Şanlıurfaspor 0-1 Yomraspor Dk. 50 Yaşar

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