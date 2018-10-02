    02 Ekim 2018, Salı

    MİLLİ TAKIM

    Türkiye-Bosna Hersek maçının hakemi belli oldu

    Türkiye-Bosna Hersek maçının hakemi belli oldu
    MİLLİ TAKIM
    Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 Giriş Tarihi: 02.10.2018

    A Milli Takımı'nın 11 Ekim Perşembe günü ile oynayacağı hazırlık maçında Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev düdük çalacak.

    Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yeni Şehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Sergei Karasev'in yardımcılıklarını Igor Demeshko ve Alexey Lunev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise olacak.


    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    MİLLİ TAKIM HABERLERİ
    Rusya-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı Rusya-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı
    Şanlıurfasporu deviren Yomraspor 4. Turda Şanlıurfaspor'u deviren Yomraspor 4. Turda
    Potanın Perileri veda etti Potanın Perileri veda etti
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör