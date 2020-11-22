22 Kasım 2020, Pazar

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir Manchester United maçı hazırlıklarına başladı

Başakşehir ManU maçı hazırlıklarına başladı
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 22.11.2020

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Medipol , 4. hafta maçında deplasmanda ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fatih Terim Stadı'nda bulunan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı. İdman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın TSİ 12.00'de Manchester'a hareket edecek ve son antrenmanını TSİ 22.00'de Stadı'nda yapacak.

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