22 Kasım 2020, Pazar
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Başakşehir Manchester United maçı hazırlıklarına başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir, 4. hafta maçında deplasmanda Manchester United ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Fatih Terim Stadı'nda bulunan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı. İdman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın TSİ 12.00'de Manchester'a hareket edecek ve son antrenmanını TSİ 22.00'de Old Trafford Stadı'nda yapacak.
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