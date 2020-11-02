02 Kasım 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir-Manchester United maçını İtalyan hakem Davide Massa yönetecek

Başakşehir-ManU maçının hakemi belli oldu!
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 02.11.2020

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz , 4 Kasım Çarşamba günü ile karşılaşacak. Mücadeleyi İtalyan hakem yönetecek.

'in, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 4 Kasım Çarşamba günü sahasında İngiltere'nin ekibi ile yapacağı maçı İtalyan hakem yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçta düdük çalacak Massa'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Filippo Meli ile Stefano Alassio yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gianpaolo Calvarese olacak.

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