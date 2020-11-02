Medipol Başakşehir-Manchester United maçını İtalyan hakem Davide Massa yönetecek

Ülkemizi Medipol Başakşehir'in temsil ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı 3 Kasım Salı (yarın) ve 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçlarla devam edecek. Turuncu-lacivertliler, 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.55'te Manchester United ile karşı karşıya gelecek.