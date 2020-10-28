Okan Buruk: Oyun olarak dimdik durduk
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Paris Saint-Germain'e 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenledi. Buruk, "Bir Türk takımının ortaya koyduğu bu futbolu ben izleseydim çok mutlu olurdum. Kaybetmek tabii ki üzücü ama oyun olarak dimdik durduk." dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki 2. maçında PSG'yi konuk etti. Turuncu-lacivertli takım, karşıklaşmadan 2-0 mağlup ayrılırken, maç sonu basın toplantısı düzenleyen Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, oyun olarak dimdik durduklarını söyledi.
47 yaşındaki teknik adam açıklamasında; "2 maçtır bir özgüven kazanıyoruz. Oyun olarak, istek olarak, maç içindeki aksiyonları değerlendirdiğimde oyuncularımın yaptığını değerli buluyorum. Türk futbolunu temsil ettik bu akşam. Dünyanın birçok yerinde izlendi. Bir Türk takımının ortaya koyduğu bu futbolu ben izleseydim çok mutlu olurdum. Kaybetmek tabii ki üzücü ama oyun olarak dimdik durduk. Paris takımına, geçen maç Leipzig takımına oyun içinde bu kadar üstünlük kurmak, bu kadar kalesine gitmek çok değerli. Üzülsek de bu bizim için bir tecrübe. Belki de daha çok inanmamız lazımdı, belki biraz daha inansak bu maçı kazanabilirdik. Maçı izleyen herkesin belki de 'Helal olsun' dediği bir Başakşehir sahada vardı." dedi.
Okan Buruk açıklamalarının devamında; "Geçen sene final oynamış bir takımın hocası sizin takımınızı övüyor, bu bizim için önemli. Şimdi 2 ManU maçı var arka arkaya. Her takıma karşı bu oyunu ortaya koymaya çalışacağız. 4 maç var, hepsini kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Oyun olarak 2. maçlar belki de bizi puan olarak onurlandıracaktır." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama