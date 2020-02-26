26 Şubat 2020, Çarşamba

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir son 16 için saha çıkıyor!

Başakşehir Avrupa perdesine çıkıyor!
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 26.02.2020

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk takımı , son 32 turu rövanş maçında Portekiz temsilcisi 'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 20.55'te başlayacak karşılaşmada, İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

TUR İHTİMALLERİ

ile arasında Portekiz'de oynanan ilk maçı ev sahibi takım 3-1 kazandı. Medipol Başakşehir'in son 16 turuna kalabilmesi için, gol yemeden 2 gol atması ya da gol yemesi halinde üç farklı galip gelmesi gerekiyor. Turuncu-lacivertli ekibin 90 dakikayı 3-1 önde kapatması durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon hakemi belli oldu!

TEK EKSİK CRIVELLI

Medipol Başakşehir'de Sporting Lizbon maçı öncesi tek eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekibin hücumdaki en önemli isimlerinden Fransız oyuncu , kart cezalısı olduğu için bu önemli mücadelede forma giyemeyecek.

Portekiz ekibinde de savunmada görev yapan Luis Neto, kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada takımındaki yerini alamayacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN BU SEZONKİ AVRUPA KARNESİ

Medipol Başakşehir, bu sezon Avrupa macerasına ön eleme turu maçlarıyla başladı.Yunan ekibi Olympiakos'a Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda sahasında 1-0 ve deplasmanda 2-0 yenilerek elenen turuncu-lacivertli ekip, yoluna gruplarında devam etti. J Grubu'nda 'dan Roma, Almanya'dan ve 'dan Wolfsberger takımlarıyla eşleşen ekibi, ilk maçında konuk olduğu Roma'ya 4-0 yenildi. İkinci maçında sahasında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, ardından taraftarı önünde Wolfsberger'i 1-0 yenerek gruptan çıkma adına ümitlendi.

Deplasmanda da Avusturya ekibini 3-0'la geçen turuncu-lacivertli takım, beşinci maçında sahasında Roma'ya 3-0 yenilince, son hafta öncesi turu zora soktu. Gruptan çıkabilmek için son maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı rakip sahada yenmek zorunda olan Medipol Başakşehir, rakibini uzatma bölümünde Enzo Crivelli'nin golüyle 2-1 mağlup edip, lider olarak son 32 turuna adını yazdırmayı başardı. Bu sonuçla tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasını geçen turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da yoluna devam eden tek Türk takımı da oldu.

Çaykur Rizespor 1-2 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU

SPORTING LIZBON'UN SON 32 YOLU

Sporting Lizbon, Portekiz Ligi'nde 21 hafta sonunda , Porto ve Braga'nın ardından 36 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Sporting Lizbon, lider Benfica'nın 18, ikinci Porto'nun ise 17 puan gerisinde bulunuyor. Avrupa kupalarına, doğrudan katıldığı UEFA Avrupa Ligi gruplarında başlayan Sporting Lizbon, D Grubu'nda 4 galibiyet ve 2 yenilgi ile 12 puan topladı. Portekiz temsilcisi, Avusturya ekibi LASK Linz'in ardından grubu ikinci sırada tamamladı ve son 32 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.

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