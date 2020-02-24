Çaykur Rizespor 1-2 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. İstanbul temsilcisinin golleri 43. dakikada Visca (p) ve 90+1. dakikada Skrtel'den gelirken, ev sahibi ekibin tek golünü 60. dakikada Aminu kaydetti.

Süper Lig'in 23. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Rakibini Visca ve Skrtel'in attığı gollerle 2-1 mağlup eden turuncu-lacivertliler, üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 46'ya çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada Abarhoun'un pasında kaleci Gökhan Akkan, ceza sahası içi sağ çaprazında topu elle tutunca maçın hakemi Cüneyt Çakır en direkt serbest vuruş kararı verdi. Visca'nın vuruşunda savunmadan dönen topu tamamlamak isteyen Aleksic'in şutunda meşin yuvarlak defanstan sekerek Mahmut Tekdemir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda ise kaleci Gökhan Akkan çizgi üzerinde yatarak topu elleri ile çelmeyi başardı.

10. dakikada Clichy'nin soldan ceza sahası içerisine ortasında, İrfan Can Kahveci'nin gelişine şutunda, kaleci Gökhan Akkan yerden seken topu güçlükle tokatlayarak uzaklaştırdı.

13. dakikada soldan Melnjak'ın ceza sahasına uzun ortasında iki savunmacı arasından çıkan Skoda'nın kafa vuruşunda, yerden seken top az farkla yandan auta çıktı.

34. dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan ceza sahası içi arka direğe ortasında, kaleci Gökhan Akkan'ı geçen topa Visca, istediği gibi vuramayınca, meşin yuvarlak üsten auta gitti.

38. dakikada Garmash'ın ara pasında ceza yayı üzerinde Boldrin'in rakibinden sıyrıldıktan sonra sert şutunda, top üsten auta çıktı.

42. dakikada Umar'ın ceza sahası içerisinde Demba Ba'ya müdahalesine maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Visca'nın kullandığı penaltı atışında top Gökhan Akkan'ın sağından filelerle buluştu: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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