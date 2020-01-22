22 Ocak 2020, Çarşamba

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de Berkay Özcan ameliyat oldu

Başakşehir'de Berkay Özcan ameliyat oldu
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 22.01.2020

Kırklarelispor maçında aldığı darbe sonucu burun kemiğinde çok parçalı kırık oluşan 'in başarılı futbolcusu ameliyat oldu. Turuncu-lacivertlilerin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"'nda Kırklarelispor ile deplasmanda oynadığımız maç sırasında burnuna aldığı darbe nedeniyle burun kemiğinde çok parçalı kırık oluşan futbolcumuz , bugün Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde yapılan başarılı ameliyat sonrası hastaneden taburcu olmuştur. Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

Okan Buruk'tan Vedat Muriç açıklaması haberin devamı

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