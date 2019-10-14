14 Ekim 2019, Pazartesi
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Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 14.10.2019
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınma ile başladığı belirtildi.
İdmanın, 5'e 2 pas oyununun ardından çift kale maçla sona erdiği ifade edildi.
Turuncu-lacivertli ekip, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
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