13 Eylül 2019, Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'in konuğu Demir Grup Sivasspor

Başakşehir'in konuğu Sivasspor
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 13.09.2019

, 'in 4. haftasında yarın sahasında ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Lige istediği başlangıcı yapamayan, ilk iki haftada BtcTurk ve 'ye mağlup olan , milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan önce oynadığı son karşılaşmada deplasmanda 'ni yenmeyi başarmıştı.

Teknik direktör yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, haftaya 3 puanla 14. basamakta giriyor.

'de 1 yıl aranın ardından yeniden mücadele eden son sıradaki Gençlerbirliği'nin ise henüz puanı bulunmuyor.

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