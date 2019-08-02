02 Ağustos 2019, Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'den Lovric ve Miya harekatı

Başakşehir'den Lovric ve Miya harekatı
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 02.08.2019

'in, Hırvatistan 1. Ligi takımlarından Gorica'nın iki önemli oyuncusu ve için girişimde bulunduğu öne sürüldü.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , bir yandan da kadrosunu güçlendirme adına önemli adımlar atıyor. Şu ana kadar Crivelli, Gulbrandsen, Vieria, Azubuike, Ponck, ve Aziz Eraltay'ı renklerine bağlayan turuncu-lacivertliler için Hırvat basınından transfer iddiası ortaya atıldı. Buna göre Başakşehir, Hırvat ekibi Gorica'nın iki önemli yıldızı ve 'ya talip. Takımın ileri uçtaki en önemli ismi olarak gösterilen 23 yaşındaki Lovric ve 21 yaşındaki Miya için turuncu-lacivertlilerin Gorica ile görüşme halinde olduğu ve söz konusu oyuncular için toplamda 3.5 milyon Euro gibi bir rakamın konuşulduğu bildirildi.

Geçtiğimiz sezon her iki futbolcu da 30'ar maçta görev alırken, Lovric 10 gol, 9 asist, Miya ise 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
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