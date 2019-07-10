10 Temmuz 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Başakşehir'e Viking stoper
Giriş Tarihi: 10.07.2019
Başakşehir, İngiltere'nin Huddersfield takımından Mathias Jorgensen'i radarına aldı.
Danimarka gazetesi Ekstra Bladet'e göre; İngilizler, 29 yaşındaki stoperin transferine sıcak bakıyor ancak 2 milyon Euro'luk teklifi az buldu. Jorgensen, geçen sezon 25 maçta 3 gol, 1 asistle oynadı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"