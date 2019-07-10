Başakşehir'e Viking stoper

Başakşehir, İngiltere'nin Huddersfield takımından Mathias Jorgensen'i radarına aldı.

Danimarka gazetesi Ekstra Bladet'e göre; İngilizler, 29 yaşındaki stoperin transferine sıcak bakıyor ancak 2 milyon Euro'luk teklifi az buldu. Jorgensen, geçen sezon 25 maçta 3 gol, 1 asistle oynadı.