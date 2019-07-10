10 Temmuz 2019, Çarşamba

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'e Viking stoper

Başakşehir'e Viking stoper
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 10.07.2019

, 'nin Huddersfield takımından Mathias Jorgensen'i radarına aldı.

gazetesi Ekstra Bladet'e göre; İngilizler, 29 yaşındaki stoperin transferine sıcak bakıyor ancak 2 milyon Euro'luk teklifi az buldu. Jorgensen, geçen sezon 25 maçta 3 gol, 1 asistle oynadı.

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