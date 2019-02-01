01 Şubat 2019, Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

İşte Kerim Frei'ın yeni takımı

İşte Kerim Freiın yeni takımı
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 01.02.2019

ekiplerinden Medipol 'den flaş bir transfer açıklaması geldi.

, kanat oyuncusu 'ın sezon sonuna kadar Maccabi Hafia'ya kiralandığını açıkladı.

Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:

Futbolcumuz Kerim Frei sezon sonuna kadar kulübüne kiralanmıştır. Sezonun ikinci yarısında Maccabi Haifa formasını giyecek olan milli futbolcumuza başarılar dileriz.

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