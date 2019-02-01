İşte Kerim Freiın yeni takımı

01 Şubat 2019, Cuma
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İşte Kerim Frei'ın yeni takımı
Giriş Tarihi: 01.02.2019
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'den flaş bir transfer açıklaması geldi.
Başakşehir, kanat oyuncusu Kerim Frei'ın sezon sonuna kadar Maccabi Hafia'ya kiralandığını açıkladı.
Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:
Futbolcumuz Kerim Frei sezon sonuna kadar Maccabi Haifa kulübüne kiralanmıştır. Sezonun ikinci yarısında Maccabi Haifa formasını giyecek olan milli futbolcumuza başarılar dileriz.
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