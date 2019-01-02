02 Ocak 2019, Çarşamba

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir ikinci yarı hazırlıklarına başlıyor

Başakşehir ikinci yarı hazırlıklarına başlıyor
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 Giriş Tarihi: 02.01.2019

Spor Toto 'de ilk yarıyı en yakın rakibinin 6 puan önünde lider olarak tamamlayan Medipol , 2'nci yarı hazırlıklarına bugün 'da yapacağı çalışmayla start verecek.

5 Ocak'a kadar çalışmalarına 'da devam edecek olan , daha sonra tarihleri arasında kampında çalışmalarını sürdürecek. Turuncu-lacivertliler Antalya kampında 2 de hazırlık maçı oynayacak.

'de devre arasına 35 puanla giren, 22 gol atan ve kalesinde sadece 8 gol görerek ligin en az gol yiyen ekibi olan Başakşehir, deplasmanlarda da en çok puan toplayan takım oldu. Deplasmanda oynadığı 9 maçtan 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılan İstanbul ekibi bu maçlarda 9 gol atarken, kalesinde de 4 gol gördü. Oynadığı futbolla birçok otoritenin şampiyonluk adayı olan turuncu lacivertliler, gol yollarında yaşadığı problemi çözerek, Antalya kampına hazır girmeyi planlıyor. 'un Brezilyalı yıldızı Robinho'yu kadrosuna katan Başakşehir, hücum hattında yaşanan sıkıntıya önemli bir alternatif getirdi.

BAŞAKŞEHİR, ROBİNHO İLE GÜCÜNE GÜÇ KATTI

Demir Grup Sivasspor'dan kadroya katılan Robinho'nun 2'nci yarı hazırlıklarıyla birlikte Başakşehir'in şampiyonluk yürüyüşünün önemli bir parçası olması bekleniyor. Brezilyalı futbolcu ligin ilk yarısında Sivasspor formasıyla 16 lig mücadelesine çıkarken 8 gol ve 2 asistlik performans gösterdi. Ligin ilk yarısında etkili bir performans gösteren Brezilyalı oyuncunun, bunun yanı sıra sürekli oyun içinde kalıp, takımı yöneten lider futbolcu konumda olması da Başakşehir futboluna önemli bir ivme katacak. Robinho'nun tecrübesiyle de kritik maçları çözmesi bekleniyor. Ara dönemlerinde çok fazla transfer yapmamaya özen gösteren , Robinho'nun gelişiyle hücum gücü daha da yüksek bir takımla gol sorununu çözmeyi amaçlıyor.

TRANSFERİN GÖZDESİ YİNE VİSCA

Oynadığı futbolla adından sıkça söz ettiren Edin Visca, yine transfer döneminin gözde isimlerinin başında geliyor. Süper Lig'in ilk yarsında tüm maçlarda görev alan ve 6 golün yanında 7 de asist yapan Bosna Hersekli futbolcunun ismi ile anılıyor. Devre arasında güçlü bir kadro kurarak üst sıralara yaklaşma çabası içinde olan Fenerbahçe'de yönetim, teknik direktör 'ın sunduğu transfer listesinin en üstünde yer alan Visca için tüm şartları zorluyor. Şampiyonluğun en büyük adayı olan Başakşehir'de takımın en önemli hücum silahı olan Visca'nın takımdan ayrılması ise zor görünüyor. Ancak teklif edilecek bonservis bedeli de bu transferdeki önemli etkenlerden biri olacak. 28 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılma ihtimali düşük görülse de, gitmesi halinde yeni bir kanat oyuncusu transferi için harekete geçilecek.

KAMPTA 2 HAZIRLIK MAÇI

Ligin 2'nci yarısına tesislerinde yapacağı hazırlıklarla başlayacak olan Medipol Başakşehir, 5-15 Ocak tarihleri arasında Antalya'da kampa girecek. Çalışmalarını Belek'te sürdürecek olan turuncu-lacivertliler, kampta 2 de hazırlık maçı oynayacak. 9 Ocak saat 17.00'de Arnavutluk ekibi Kukesi ile karşılaşacak olan Başakşehir, 11 Ocak'ta ise Eredivisie takımı ile mücadele edecek.

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