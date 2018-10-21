Başakşehirde Konyaspor mesaisi başladı

Başakşehir'de Konyaspor mesaisi başladı
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kayserispor maçında oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ise dinamik ısınmayla idmana başladı. 5'e 2 ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alan oyun ve sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi. Sakatlığı süren Alparslan Erdem, fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarına devam etti.
Turuncu-lacivertliler, bir günlük iznin ardından salı günü yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!