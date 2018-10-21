    21 Ekim 2018, Pazar

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Başakşehir'de Konyaspor mesaisi başladı

    Başakşehirde Konyaspor mesaisi başladı
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 Giriş Tarihi: 21.10.2018

    , 'in 10. haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Spor Toto 'in 10. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    maçında oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ise dinamik ısınmayla idmana başladı. 5'e 2 ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alan oyun ve sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi. Sakatlığı süren Alparslan Erdem, fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarına devam etti.

    Turuncu-lacivertliler, bir günlük iznin ardından salı günü yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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