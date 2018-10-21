Başakşehirde Konyaspor mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kayserispor maçında oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ise dinamik ısınmayla idmana başladı. 5'e 2 ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alan oyun ve sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi. Sakatlığı süren Alparslan Erdem, fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarına devam etti.

Turuncu-lacivertliler, bir günlük iznin ardından salı günü yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.