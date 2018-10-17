    17 Ekim 2018, Çarşamba

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    İddianame kabul edildi! Arda Turan 30 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak

    Arda Turan hakim karşısına çıkacak
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 Giriş Tarihi: 17.10.2018

    Futbolcu ile şarkıcı arasındaki olayla ilişkin duruşmanın yapılacağı tarih belli oldu. Taraflar, ilk kez 'ta hakim karşısına çıkacaklar.

    Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanında 10 Ekim gecesi futbolcu ile şarkıcı arasında yaşanan olaya ilişkin iddianame, İstanbul 41. tarafından kabul edildi. Mahkeme, tarafların karşılaşacağı duruşma tarihini de 2019 tarihi olarak belirledi.

    İDDİANAME
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcısı İbrahim Bozkurt tarafından hazırlanan iddianamede, şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Şahin "müşteki", futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin ise "müşteki-şüpheli" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, Arda Turan hakkında "Cinsel taciz", "Kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Berkay Şahin hakkında ise "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
    Arda Turana ağır eleştiri: Durdurulamaz... Arda Turan'a ağır eleştiri: "Durdurulamaz..."
    Başakşehirden Arda Turana rekor ceza! Başakşehir'den Arda Turan'a rekor ceza!
    Umut Meraş’tan Galatasaray itirafı! Umut Meraş’tan Galatasaray itirafı!
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör