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Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 Giriş Tarihi: 05.10.2018
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ısınma hareketleriyle başladığı ifade edildi.
Antrenmanın, 5'e 2 çabukluk çalışmasının ardından geniş alanda oyunla sona erdiği aktarıldı.
Sakatlığı süren Alparslan Erdem'in ise tedavisine devam edildiği kaydedildi.
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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