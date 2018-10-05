    05 Ekim 2018, Cuma

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

    Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 Giriş Tarihi: 05.10.2018

    , 'in 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman tesislerinde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ısınma hareketleriyle başladığı ifade edildi.

    Antrenmanın, 5'e 2 çabukluk çalışmasının ardından geniş alanda oyunla sona erdiği aktarıldı.

    Sakatlığı süren Alparslan Erdem'in ise tedavisine devam edildiği kaydedildi.

    , maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
    Medipol Başakşehirde Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor
    İşte yerli futbolcuların Türk Lirası cinsinden maaşları İşte yerli futbolcuların Türk Lirası cinsinden maaşları
    Medipol Başakşehirde Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör