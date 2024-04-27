Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'nın 92. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Yargı 92. bölüm fragmanı izle...

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Yargı, 92. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazar günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yargı yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yargı fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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Ilgaz ve Eren birlikte baktıkları yeni davada somut bir delil peşindedir. Fakat bir türlü gerçeğe ulaşamamaları, "faili meçhul" olarak kapanmak üzere olan bir dosyayı onlara işaret etmektedir. Ceylin tüm olay yüküne rağmen bir yandan da Çınar'a tutuksuz yargılama almak için Yekta ile bir savunma biçimi bulmanın peşindedir.

Yekta İclal'in de kabulüyle Bülent Kısmetov ile tehlikeli bir oyun içerisine girer. Gün sonunda Yekta'yı Bülent tarafından gelecek, beklemediği bir hamle şoke edecektir. Öte yandan şaşırtıcı bir yöntemle emniyete gelen ceset, Eren başta olmak üzere herkesi büyük bir şaşkınlığa uğratacaktır.

Ceylin ve Ilgaz'ın baş başa geçirecekleri romantik vakit ilişkilerini daha da perçinlerken; Ilgaz'ı beş gün sonra rehin alacak düşman bir köşede kendi zamanını beklemektedir. Pusudaki bu tehlike hangi davalarından ve nasıl onlara bulaşacak meçhuldür.

Ilgaz hastane önünde ölümlü kazanın sıcağı sıcağına tam da göbeğine düşmüştür. Ceylin ise kendisini okul davasında bir kargaşanın içerisinde bulmuştur; çocuklar tek tek hastaneye taşınmaktadır. Her ikisini de adımlarını büyük bilinmezliklere attıkları olaylar beklemektedir. Bir yandan da evlilik yıl dönümleri gelmiş çatmıştır.

YARGI 92. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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